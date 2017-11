La Palestine à l'Unesco

Dès le 25 octobre 1993 on voit apparaître dans l'ordre du jour de chaque assemblée la demande d'admission de la Palestine comme membre de l'Unesco: " L'Unesco est engagée dans les nouvelles responsabilités à l'égard du peuple palestinien, impliquant sa participation active dans les domaines de sa compétence, à la construction des institutions palestiniennes et à la réalisation des plans de développement prévus ".



Le 24 octobre 1995 on peut lire: "i[Considérant que l'accord israélo-palestinien, signé à Washington le 13 septembre 1993 par les représentants de l'OLP et du gouvernement israélien, intitulé "Déclaration de principe sur les arrangements intermédiaires d'autonomie", et les accords subséquents du Caire, de Taba et de Washington, ouvrent une ère nouvelle de paix et de développement]".



Le 17 juillet 1997, la Palestine est formellement invitée à envoyer des observateurs à la conférence générale du 20 octobre, " conformément à l'article 6.6 de la conférence générale et en application de la décision 7.3 prise par le Conseil exécutif lors de sa 151e session ". En 1999, lors des sessions du 18 mars, 3 août et 6 décembre, le Conseil exécutif exprime à nouveau son espoir de pouvoir examiner ce point à la lumière des progrès accomplis dans le processus de paix.



Le 13 juillet 2001, la conférence générale exprime à son tour son espoir de pouvoir examiner favorablement ce point lors de sa prochaine session. Tandis qu'en août 2003 les comptes rendus des sessions de deux assemblées retracent les étapes essentielles du processus d'admission: " C'est en 1989 que ce point est inscrit pour la première fois à l'ordre du jour des organes souverains de l'Unesco. Pendant le temps écoulé depuis lors, et conformément aux huit décisions du Conseil exécutif et les sept résolutions de la Conférence générale dans ce sens, l'Autorité palestinienne a été étroitement associée aux actions de l'Unesco grâce à: la constitution en décembre 1993 du Comité mixte Unesco / Autorité palestinienne dont la cinquième rencontre a eu lieu au siège de l'organisation les 22 et 23 mai 2003; la création du Programme d'aide au peuple palestinien (PAPP) en avril 1994, devenu Programme Unesco pour la Palestine (UPP) en avril 2000; l'ouverture du Bureau de l'Unesco à Ramallah en mai 1997, dont la capacité d'action a été substantiellement renforcée lors du biennium en cour par l'adjonction de personnel et la décentralisation de fonds supplémentaires; et le plein accès des autorités palestiniennes au programme des bourses et au programme de participation de l'organisation ainsi qu'aux conférences, colloques, séminaires et toute autre activité relevant du mandat Unesco ".



La question de l'admission de la Palestine est ensuite reproposée en 2005 et 2007 avant de se transformer, deux ans plus tard, en une réponse humanitaire sur la bande de Gaza, traduisant l'assistance de l'organisation au peuple palestinien et ses institutions guidées par des priorités stratégiques telles qu'elles apparaissent lors de la 35e session par la promotion d'une éducation de qualité, la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel, la libre expression de la presse et des droits des femmes.