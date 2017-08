La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées se prépare

Semaine handicap.mp3 (224.69 Ko)



L’accès et le maintien dans l’emploi restent difficiles pour les personnes en situation de handicap. En France, ils étaient en mars 2016 plus de 486.000 candidats; ils sont aussi davantage confrontés au chômage de long durée (799 jours en moyenne, contre 593 pour les valides).



Pour sa 21e édition, la SEEPH aura lieu du 13 au 19 novembre 2017 et conserve les mêmes objectifs que les années précédentes: elle vise tout d’abord à permettre la mise en relation de demandeurs d’emploi et d'entreprises, par des job-dating, en live ou en ligne, par des forums ou des actions de sensibilisation des recruteurs et du grand public.



La semaine dédiée vise aussi à faire évoluer les mentalités et casser les préjugés sur les handicaps avec des actions sur tout le territoire (espaces publics, écoles et entreprises…). En 2016, l'ADAPT, l’association avait aussi proposé à ses partenaires un ensemble d’hackathons, des journées de co-construction autour de solutions pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées.



Le programme détaillé sera lancé mi-octobre sur internet et dans les structures partenaires.