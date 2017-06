La charge mentale des femmes: penser à tout en plus du reste

Charge mentale.mp3 (259.59 Ko)



Sans cesse s’organiser et penser à tout pour assurer le bon fonctionnement du foyer. Ce réflexe porte un nom: la charge mentale ou syndrome de la femme épuisée de devoir penser à tout.



Les femmes pensent pour deux et c’est épuisant. Et même si la répartition des tâches semble à peu près équitable au sein du couple, les femmes ont malgré tout la sensation de devoir sans cesse organiser pour assurer le bon fonctionnement du foyer. La chercheuse Nicole Brais de l'Université Laval de Québec définit comme " ce travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectifs la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence" . En plus de leur travail, les femmes ont la lourde tâche de penser à tout. Les préoccupations domestiques et éducatives, et ce alors même que la femme fait autre chose, génère un certain stress et un épuisement pour ces " gérantes de PME familiale ".



Selon l'INSEE, les femmes s’occupent de 71% des corvées domestiques et de 65% des tâches parentales. Toujours d’après l’INSEE, un père de trois enfants passe 12 minutes par jour à faire le ménage tandis que la femme y consacrerait 62 minutes. Rajouter à cela le temps passé par une femme à tout organiser et à dire à son conjoint ce qu’il doit faire, l’égalité entre hommes et femmes a encore du chemin à faire. Les femmes considèrent, à juste titre ou non, qu’elles auront plus vite fait de faire les choses elles-mêmes et que ce sera bien fait.



Un travail invisible, un travail du quotidien, non reconnu, non payé, mais épuisant. Ce travail, il a été raconté dans un BD par la dessinatrice Emma, une BD qui a cartonné sur internet.



Les femmes doivent apprendre à lâcher prise, lâcher du lest, et les hommes à prendre un peu plus d'initiatives. Voici peut-être un début de solution.