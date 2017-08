La fièvre jaune tue encore en Guyane

Fièvre jaune.mp3 (692.24 Ko)



La victime aurait été contaminée à la frontière brésilienne, sur les rives du fleuve Oyapock. Elle a été prise en charge par le centre hospitalier de Guyane, avant de succomber des suites de sa maladie. Ce cas reste isolé, cela faisait 19 ans que la Guyane n’avait pas dénombré de mort à cause de la fièvre jaune, de plus, seuls 15% des malades connaissent des complications et environ la moitié d’entre eux meurent dans les sept à 10 jours. Il est tout de même important de rappeler les précautions d’usage avant de prendre la direction de ce département français.