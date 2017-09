La mascotte du Podcast Journal, Patapouf, présente les éphémérides du 3 septembre

Ephémérides 3 septembre Patapouf.mp3 (271.43 Ko)



Sont nés notamment ce jour: l'industriel Matthew Boulton, le peintre Joseph Wright of Derby, le prince Charles-Auguste de Saxe-Weimar-Eisenach, le chimiste Fritz Pregl, l'ingénieur Ferdinand Porsche, l'homme politique Zine el-Abidine Ben Ali.



Pas de journée mondiale.

En Australie fête du drapeau et au Canada journée des anciens combattants de la marine marchande.

En France bonne fête aux Grégoire et Euphémie!