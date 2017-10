La place de la femme dans le rap - 1

Rappeuses.mp3 (1.3 Mo)



Le sexe dans le rap ce n’est pas nouveau. S’il n’est pas le message initial de ce mouvement, il est devenu au fil des années un de ses principaux fils conducteurs. Au fief des textes explicites, la femme ne semble cependant pas y avoir sa place. Si elle est tolérée en tant qu’artiste dans ce milieu, elle se cantonne longtemps à une image masculinisée. Elle scande des messages engagés, mais évite soigneusement des thèmes comme la féminité ou la sexualité.



Il faudra attendre l’arrivée de pionnières comme Lil Kim, pour que le spectre du " rap par les hommes, pour les hommes " commence à s'éloigner. Elles apportent un vent nouveau sur la planète rap. Leurs plumes sont aiguisées, leurs mots sont crus et elles se dénudent. Certains voient dans la sexualisation de leurs textes et de leur attitude un moyen de s’émanciper. En se réappropriant des codes, jusque là réservés aux hommes, elles sortent des cases. Elles choquent parce qu’elles bousculent une époque, une société où femmes et féminité ne sont appréciées qu’à travers les yeux d’un homme.



Cette nouvelle vague de rappeuses décontenance ou inspire. Elles incarnent la libération sexuelle de la femme, un message féministe qui restera pour beaucoup incompris. Cependant, à l'ère de la surconsommation, il est légitime de se questionner: la nouvelle génération de rappeuses est-elle réellement animée par ces mêmes valeurs "féministes"?