La romantique collaboration entre H&M et le créateur Erdem

Karl Lagerfeld, Alexander Wang, Balmain, Kenzo, Martin Margiela et désormais Erdem Moralioglu. Le géant suédois s’associe avec le créateur londonien en vogue, pour une collection capsule pour femme et pour homme, disponible à partir du 2 novembre 2017, dans une sélection de magasins à travers le monde, ainsi qu’en ligne.



"Je suis heureux de collaborer avec H&M et de développer mes créations à une échelle inédite, en dessinant pour la première fois une collection pour hommes" , confie Erdem, dans un communiqué publié par H&M.



Un travail de couture fait main, des matériaux luxueux, des motifs fleuris, des coupes ultras féminine et un parfum de rétro vintage digne des films d’époque costumés. Erdem, c'est le mariage de l’insolite et du chic à l’état pur.