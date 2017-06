La surprise de Roland Garros

Deuxième Roland Garros et déjà une finale pour celle qui a frappé le plus fort dans la balle durant ce tournoi, hommes femmes confondus. Malmenée en début de match par une Simon Halep revencharde et finaliste déçue de 2014, Jelena Ostapenko a puisé dans ses réserves et a renversé la situation dans le deuxième set. Dans un 4-6, 6-4, 6-3, la puissance du coup droit à plat de la jeune femme de 20 ans a déstabilisé son adversaire. Un jeu risqué, un pari gagnant, surtout quand on voit les statistiques du match. 3 aces, 54 points gagnants et 54 fautes directes, autant dire une chance sur deux de gagner le point. Après une heure cinquante neuf de match, et à la surprise générale, c'est donc Jelena Ostapenko qui est sacrée gagnante de cette quinzaine de Paris. Le trophée Suzanne-Lenglen en mains, félicitée sincèrement par Simona Halep, et devant un public aussi nombreux que surpris, la lettone a paru s'étonner elle-même de sa victoire.



Pour la petite histoire, Jelena est née le jour de la première victoire de Gustavo Kuerten, le 8 juin 1997, qui avait remporté le tournoi sans être tête de série.