La terrifiante toxicité des tampons

Souvenez-vous de l’affaire Lauren Wasser. Cette jeune mannequin a été amputée de la jambe droite ainsi que des doigts de pied de la jambe gauche à cause du syndrome de choc toxique (SCT) subi lors de l’utilisation d’un tampon.



Comment est-ce possible et quelles solutions avons-nous? L’équipe du magazine 60 millions de consommateurs a étudié la composition des tampons vendus en grande surface.



Premièrement, il y a des dioxines issues de processus industriels auxquels s’apparentent le blanchiment de tampon et le traitement du coton. Ces molécules sont de réelles perturbatrices endocriniennes et peuvent endommager le système immunitaire, la procréation, et interférer sur le système hormonal.



Deuxièmement, les tampons contiennent une concentration de chlore issue également du processus de blanchiment utilisé, cette fois-ci, afin de rendre les tampons plus beaux… Selon l’OMS, cette substance est responsable de la destruction de la couche d’ozone.



Troisièmement, le tampon contient un génotoxique, soit ce qu’il y a de plus dangereux au monde car il compromet l’intégrité physique en brisant l’ADN. Et bien d’autres substances, la liste est disponible ici. Un documentaire a également été conçu par Audrey Gloaguen: "Tampon notre ennemi intime", pour lequel la réalisation a été très compliquée. "Les spécialistes étaient gênés par mes questions, comme si c’était mal de parler de règles, de vagin. J’ai chaque fois mesuré le poids du tabou" , explique-t-elle.