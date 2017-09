3e royal baby.mp3 (645.3 Ko)



Kensington Palace a officiellement annoncé la bonne nouvelle le lundi 4 septembre 2017: " le prince William et sa femme Kate Middleton attendent leur troisième enfant ". Le couple princier est en effet déjà parent de deux bambins, George, quatre ans, et Charlotte, deux ans. " La Reine et les membres des deux familles sont ravis de cette nouvelle ", précise le communiqué du palais. L’information a été révélée en raison des troubles que la grossesse suscite chez la duchesse de Cambridge, nécessitant des soins quotidiens et l’empêchant de remplir ses fonctions officielles.



Comme pressenti, la nouvelle a mis en émoi le Royaume-Uni tout entier, déclenchant un véritable raz-de-marée médiatique. De nombreuses réactions et commentaires, positifs ou plus mitigés, déferlent sur les réseaux sociaux. La troisième grossesse de Kate Middleton ne laisse pas non plus insensibles les tabloïds et la presse people, qui se sont emparés du scoop dès l’annonce du palais.



Le prénom du futur royal baby est également au cœur de l’engouement médiatique, à la grande joie des bookmakers. Ces derniers ont déjà ouvert les paris sur le prénom du futur bébé. Alice, Victoria, Arthur ou encore Henry, des prénoms qui s’inscrivent dans la tradition royale, semblent pour le moment être les favoris. La réponse dans quelques mois!