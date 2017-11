La truffade, une recette cantalienne pour les amoureux de fromage

Truffade.mp3 (678.16 Ko)



Le principal ingrédient de la truffade est la tomme fraiche, qui après plusieurs semaines de maturation devient un délicieux cantal.

Ingrédients pour 4 personnes:

1 kg de pommes de terre,

400g de tome fraiche (chez votre fromager ou parfois en grandes surfaces),

50g de beurre,

150g de lardons fumés,

du persil, quelques gousses d’ail.



Éplucher les pommes de terre et les couper en fines lamelles. Dans une poêle à feu vif, faire revenir les lardons. Ajouter les pommes de terre et faire cuire à la poêle pendant une vingtaine de minutes. Attention, le secret d’une truffade bien réussie est de bien faire dorer les pommes de terre. Ajouter l’ail en cours de cuisson, et le beurre. Couper la tomme fraîche en fines lamelles. Les ajouter à la préparation et faire revenir pendant une bonne quinzaine de minutes.



Votre truffade est prête lorsque le fromage est bien filant et les pommes de terre bien dorées et moelleuses à la fois. Vous pouvez ajuster l’assaisonnement en fin de cuisson en rajoutant sel et éventuellement persil et poivre. Dégustez votre truffade bien chaude, accompagnée de salade et de quelques tranches de jambon d’Auvergne (jambon cru). Bon appétit!