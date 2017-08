La ville des chiens schtroumpfés

Nous avons demandé aux propriétaires de l'usine de s'assurer qu'aucun animal ne puisse entrer à nouveau afin que cet incident ne se reproduise pas





Lire la suite sur : ANIMAL

Inde, de nos jours. De drôles d'êtres "surnaturels" arpentent les rues de Navi Mumbai, on dirait qu'ils sortent du film "Avatar". Mais il ne s'agit pas d'un tournage, le pelage des canidés est vraiment bleuté. Ils ont été intoxiqués par l'eau empoisonnée de la rivière Kasadi, tout comme les poissons, les oiseaux et la végétation qui s'y trouvent.Cette ville située dans la banlieue de Bombay comprend une zone industriel de plus de 1.000 usines spécialisées dans l'ingénierie, la chimie et la pharmacologie. Le site incriminé a été repéré par l'enquête menée par le Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) et a sommé l'entreprise de nettoyer en une semaine cette eau contaminée par un colorant servant pour l'élaboration de produits détergents. Un officier de la MPCB a même précisé: "".Les habitants de Navi Mumbai dont la rivière Kasadi traverse la ville sont excédés, car en plus des incidents comme celui-là, ils subissent au quotidien une pollution 13 fois supérieure aux normes autorisées. Plusieurs associations se sont mobilisées pour tenter de mettre fin à cet empoisonnement.Les hommes auraient mal interprété la signification de la "planète bleue"? Tout porte à croire que la Terre risque encore de subir des dégâts irréparables à cause des égoïstes qui ne pensent qu'à leur bénéfices et n'ont rien à faire de la faune et la flore et de la santé de l’humanité.