Le choc des titans, l'histoire d'un match de légende

Un combat ayant marqué l'histoire du sport va être adapté au cinéma: celui entre Björn Borg, sextuple vainqueur de Roland Garros, et John McEnroe, l'une des figures les plus charismatiques de l'histoire du tennis. Il est difficile d'oublier le fameux "You cannot be serious" de McEnroe. Le film "Borg vs McEnroe" sortira dans les salles le 8 novembre 2017.



Borg vs McEnroe.mp3 (1.12 Mo)



Le film, qui relate l'étrange relation entre Borg et McEnroe remonte au tournoi de Wimbledon en 1980 durant lequel les deux hommes se retrouvent lors d'une finale d'anthologie, souvent considérée comme le "match du siècle". C'est Shia LaBeouf ("Transformers") qui incarnera McEnroe tandis que Sverrir Gudnason prêtera ses traits à Borg. Réalisé par le cinéaste suédois Janus Metz Pedersen, cet hommage aux meilleurs ennemis de l'histoire du tennis sortira le 8 novembre 2017 en France.



Avant de les retrouver sur grand écran, nous vous proposons une intrusion dans leurs dressings, les tenues du film étant directement inspirées de celles qu'ils portaient lors de ce match de légende.



Ces deux joueurs ont écrit la légende du tennis aussi bien par leur rivalité et leur amitié que par leur style. A eux deux, ils ont nourri la passion et l'inspiration de toute une génération. Ils ont le look de la "vieille Angleterre", droite et chic pour Borg, l'air jeune et libre des années '70 pour McEnroe. Deux marques ont suivies ces deux virtuoses de la cour de Wimbledon, Fila pour Borg et Sergio Tacchini pour McEnroe.



Les looks

Presque 30 ans plus tard, les deux joueurs ont créé ensemble une ligne de sous-vêtements dont les motifs rappellent les tenues portées par les deux légendes. 4% des ventes de cette collection, aujourd'hui épuisée, sont allés à la fondation "John et Patty McEnroe" qui les a ensuite reversés à plusieurs associations caritatives pour la sortie du nucléaire, la promotion du sport comme outil de changement social, la préservation de l'écologie ou encore le soutien à Haïti via la Sean Penn Haiti Foundation. Vous pouvez découvrir les collections à venir sur le site Björn Borg l'une des principales icônes de la mode des années '70. Récemment le magazine américain GQ l'a d'ailleurs inscrit dans sa liste des sportifs les plus cools de tous les temps. John McEnroe aime particulièrement le modèle "Attack": rouge et noir, couleurs qui correspondent à son attitude sur le court.