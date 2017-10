Le CESE bientôt réformé

En juillet 2017, devant les députés et sénateurs français réunis en congrès à Versailles, Emmanuel Macron a annoncé une réforme à venir du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Afin d’en savoir plus nous sommes de nouveau allés rencontrer Jean-Louis Joseph qui nous avait déjà présenté l’institution* dont il est membre depuis 2015.