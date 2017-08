Le Festival du film francophone d'Angoulême fête ses 10 ans

Présidé par l'acteur américain francophile John Malkovitch accompagné d'anciens présidents du jury parmi lesquels Nathalie Baye, Virginie Efira ou encore Vincent Perez, le festival accueille des invités comme les deux monstres sacrés du cinéma français: Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Ils présentent leur comédie "Bonne pomme", réalisée par Florence Quentin.Cette année le festival rend hommage au réalisateur Xavier Giannoli avec ses cinq films réalisés entre 2003 et 2015. Des rétrospectives sont rediffusées à l'occasion de leur sortie en version remasterisée: "Les tontons flingueurs", "Ascenseur pour l'échafaud", "Un éléphant ça trompe énormément", "Cent mille dollars au soleil", "Le gentleman de Cocody".Des films très attendus (hors compétition), dont le drame de Christian Carion "Mon garçon" avec à l'affiche son acteur fétiche Guillaume Canet aux côtés de Mélanie Laurent, étaient également présentés en avant-première.Comme chaque année, le festival célèbre un pays francophone. Pour cette 10e édition, c'est la Côte d'Ivoire qui sera mise à l'honneur. Une occasion de (re)découvrir huit films réalisés entre 1967 et 2014 dont notamment "La victoire en chantant" (1976), une comédie dramatique signée Jean-Jacques Annaud sur les relations complexes entre les colons et les Africains, récompensée aux Oscars. Le festival dédie également une exposition à l'artiste émergent, photographe et plasticien ivoirien Paul Sika alors que le musée des Beaux-Arts et la cour de l'Hôtel de ville organisent deux autres expositions sur l'art culturel du pays.