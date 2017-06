Le Global Champions Tour de Cannes

Global Champions Tour.mp3 (583.67 Ko)



Entre l'étape d'Athina Onassis à St Tropez et celle de Monaco fin juin 2017, la plus belle équitation est venue briller sous les spots du Jumping international cinq étoiles de Cannes. Les meilleurs cavaliers du monde se sont affrontés pendant 3 jours. Après les caméras du festival de Cannes, c'était au tour de la planète équestre de s'imposer sur la Côte d'Azur. Un vrai show a été organisé au Stade des Hesperides. La précédente édition avait accueilli 280 chevaux et 120 cavaliers dont les 30 meilleurs cavaliers mondiaux. Mis à part, les monstrueuses dotations qui se sont élevées au total à 850.000 euros ainsi que des voitures de luxe et Rolex pour les gagnants, les épreuves du CSI5* ont suscité émerveillement et sensation dans la Cité des Festivals.



Le célèbre chef de piste Uliano Vezzani avait imaginé tout le long du weekend des parcours respectueux des chevaux mais nécessitant la concentration maximale des cavaliers. Les tenants du titre de la 34e édition était le couple britannique Scott Brash/Hello Forever. Après la première étape du Grand Prix de la ville seulement 10 cavaliers dont les Français Simon Delestre et Roger-Yves Bost s'étaient qualifiés pour le barrage. Avec une seconde de moins que Simon Delestre et Hermes Ryan, Sergio Alvarez Moya et Arrayan n'ont laissé aucune place au doute et ont remporté la 35e édition.