Le Louvre du désert

" Nous sommes maintenant connectés avec le monde grâce à ce musée conçu comme un centre de tolérance et d’acceptation des cultures ", a déclaré Mohamed Khalifa Al-Mubarak, ministre de la Culture. Ce nouveau musée du Louvre prône un message de tolérance. Il organise d’ailleurs le parcours des visites non par époques ou civilisations comme c’est habituellement le cas, mais par thèmes universels et influences communes, dans un mélange des peuples.



Mohamed Khalifa Al Moubarak, président de l’Autorité du Tourisme et de la Culture d’Abu Dhabi, a déclaré que le Louvre montrait la " nation tolérante et ouverte à la diversité " qu’est son pays. Abu Dhabi pratique depuis des années une politique de "soft power" et entend se démarquer des voisins plus clinquants du Qatar mais aussi Dubaï en optant pour une stratégie culturelle marquée. Cette petite monarchie de 10 millions d’habitants entend ainsi accroître sa visibilité sur la scène internationale et se positionner en acteur de modernité de la péninsule arabe. La Sorbonne d’Abu Dhabi y est d’ailleurs installée depuis 2006 et un musée Guggenheim et le Zayed National Museum sont en cours de réalisation.



Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre conclu, " l'ouverture du Louvre Abu Dhabi, dans une période marquée par le fanatisme et les destructions d’œuvres, est plus qu’un symbole: c’est un espoir, celui du triomphe de la liberté et du génie humain sur la barbarie" .