Le MoMa à la Fondation Louis Vuitton

En effet, le MoMa accompagne l'émergence d'un expressionnisme abstrait comme avec le premier tableau à entrer dans un musée "She Wolf" de Pollock. Cette figure féminine "monstrueuse" où l'on ressent l'intensité et les émotions puissantes qui animent ce tableau par les gestes de peintures "creusés" et les matières pâteuses utilisées novatrices. En avançant vers la section des années '60 nous sommes surpris par les boîtes de soupe "Campbell’s" d'Andy Warhol représentées à répétition, qui exprime le développement de la société de consommation, ou encore le lumineux "Human-Need-Desire" de Bruce Nauman. L'attachement du MoMa à la création vivante est traversé par la mondialisation et les interrogations identitaires et culturelles qu'elle engendre. L'exposition reflète les engagements passés et présents du musée. Une ouverture marquée vers les artistes noirs américains, les artistes femmes, et ceux venus d'autres horizons qui souhaitaient faire entendre leur voix et faire passer un message de lutte, de paix et d'égalité.