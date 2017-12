Le couple franco-allemand et le projet européen

Depuis Charles De Gaulle et Konrad Adenauer, qui avaient posé les premières pierres du futur projet européen avec la création de la communauté du charbon et de l’acier, les couples de chefs d’États franco-allemands qui leur ont succédé n’ont cessé de porter à bout de bras le projet européen; malgré de nombreuses divergences partisanes lors de certains mandats. George Pompidou et Willy Brandt ont dû surmonter les tensions de la guerre froide, quand Valéry Giscard D’Estaing et Helmut Schmidt décidaient d’approfondir la construction de l’institution avec la mise en place du Fonds européen de développement régional en 1975. François Mitterrand et Helmut Kohl signaient pour leur part le traité de Maastricht actant une monnaie unique, quand quelques années plus tard, était surnommé "Merkozy" le duo franco-allemand qui venait de surmonter la crise économique avant de créer le Pacte budgétaire européen.