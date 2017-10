Le destin tragique d’une danseuse devenue espionne

"Elle ondule sous les voiles qui la dérobent et la révèlent à la fois. Et cela ne ressemble à rien de ce que nous avons vu. Les seins se soulèvent avec langueur, les yeux se noient. Les mains se tendent et retombent, comme moites de soleil et d’ardeur"

"elle ne savait guère danser, mais elle savait se dévêtir progressivement et mouvoir un long corps bistré, mince et fier"

Inaugurée le 14 octobre 2017, elle se tiendra jusqu’au 2 avril 2018. Elle est consacrée à Mata Hari , native de Leeuwarden, capitale de la Frise, dans le cadre du 100e anniversaire de sa mort le 15 octobre 1917. C’est d’ailleurs la plus grande exposition jamais organisée sur la célèbre espionne mais aussi danseuse et surtout courtisane. Sont ainsi présentés des objets récemment acquis qui évoquent son rôle de femme et mère aux Indes néerlandaises, effets personnels, photographies, cahiers, albums où elle notait minutieusement les photos, affiches, critiques et autres articles publiés à son propos, lettres et documents militaires dont quelques transcriptions des interrogatoires effectuées par le service du contrespionnage français en 1917. A cette occasion, le musée Guimet a prêté au Fries Museum une statue de Shiva ainsi que 14 marionnettes Wayang, pièces qui avaient servi de décor lors des premiers spectacles qu’y avait donnés Mata-Hari. On pourra y voir aussi son portrait réalisé en 1916 par le peintre néerlandais Isaac Israëls, venu du musée Kröller-Müller à une centaine de km au sud-est d’Amsterdam, et entièrement rénové tout récemment.Mata Hari est née Margaretha Geertruida Zelle le 7 août 1876, à Leeuwarden. Pour fuir un environnement qu’elle souhaiterait plus brillant, elle se marie à 18 ans avec l’officier Rudolf MacLeod, son aîné de 20 ans, qui sera un époux violent. Ils partent aux Indes orientales néerlandaises, l’actuelle Indonésie, où il commande une garnison. Là, elle trouve un cadre de vie correspondant davantage à ses rêves. Elle aura deux enfants, Louise Jeanne affectueusement surnommée Nonnie et Norman John mort très jeune.Revenue aux Pays-Bas, elle ne supporte pas la vie paisible dans un village éloigné de tout et le couple divorce en 1902. Margaretha se disant veuve et se faisant appeler Lady Mac Leod arrive à Paris en 1903, exerce quelques petits métiers parmi lesquels on s’en doute la galanterie. En 1905, elle fait la connaissance de l’industriel lyonnais et collectionneur d’objets d’art Émile Guimet qui l’invite à se produire au musée des études orientales qu’il a fondé et qui deviendra l’actuel musée national des Arts asiatiques Guimet. Elle prend le nom de Mata Hari, "œil du jour", ou "soleil" en hindi, en réalité en malais mais personne ne s’en rend compte… La fille du chapelier de Leeuwarden s’invente un passé de rêve dans les temples hindous et le tout-Paris se laisse complaisamment berner. Son premier spectacle a lieu le 13 mars 1905 dans la bibliothèque du musée. Très peu habillée et même pas du tout à la fin de son spectacle, elle présente des danses prétendument indiennes dans une mise en scène audacieuse pour l’époque.Le succès est tel que les salons se l’arrachent et elle gagne énormément d’argent. Un journaliste du Courrier français écrit:. Et si l’on en croit Colette qui l’a vue chez la cantatrice Emma Calvé,. On aura compris qu’elle pratiquait l’effeuillage. Sa réputation est telle que beaucoup de scènes européennes la réclament, la Scala de Milan, aussi bien que l’Olympia de Paris. Berlin, La Haye, Madrid ou Vienne. En 1906, on la voit même sur la scène de l’Opéra de Monte-Carlo dans le ballet du IIIe acte de l’opéra de Jules Massenet "Le Roi de Lahore". Puccini l’admire mais Diaghilev refuse de l'engager pour les Ballets russes, on lui fait discrètement comprendre que ce n’est pas du tout le genre de cette compagnie…