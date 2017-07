Le foyer logement devenu "résidence autonomie"

"La terminologie "Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées" est très large car elle couvre plusieurs types de structures, privées et publiques. Depuis le vote de la loi ASV dont l’application date du début de l’année 2016, il faut maintenant préciser que cette loi apporte un souffle nouveau aux foyers-logements en particulier, qui se dénomment dorénavant "résidence autonomie". Des missions précises leur sont données, avec un socle minimal de prestations obligatoires dont la mise à disposition d’un logement privatif".

"L’EHPAD est une structure médicalisée accueillant les personnes dépendantes, contrairement aux autres organismes".

"Nous offrons tous les autres services et animations entrant dans les prestations obligatoires des résidences autonomie: mise à disposition et entretien de locaux collectifs; accès à un service de restauration; accès à un service de blanchisserie et aux moyens de communication; accès à un service de sécurité individuel 24h/24; des actions collectives et individuelles de prévention de la perte d’autonomie; des prestations d’animations de la vie sociale. Pour cela notre structure a comme commun un bâtiment comportant un restaurant, une salle de télévision, une salle pour les activités et réunions, une buanderie et les locaux administratifs".

"Notre établissement accueille toute personne valide à partir de 60 ans. Nous avons surtout des personnes seules avec une large majorité de femmes".

"Nous sommes une petite structure fragile qui ne doit son équilibre budgétaire qu’à un taux d’occupation des logements maximum, ce qui n’est pas le cas tous les ans. Ceci dit, nous fonctionnons quand même sans subvention depuis une vingtaine d’années".

"Nous avons une politique de "réseaux" qui nous permet de profiter au maximum des partenariats avec les associations locales et les autres organismes médico-sociaux et hospitaliers qui nous environnent. Cela permet d’enrichir notre offre d’activités de lutte contre la dépendance, d’animations de la vie sociale et enfin, de permettre le maintien de résidents atteignant les limites de l’indépendance".

"Pour ce qui concerne notre résidence autonomie, agréée par le Conseil départemental, nous sommes éligibles au "forfait autonomie" qu’il distribue et la Mairie a la charge de l’entretien des extérieurs, voies de circulation et massifs végétalisés, de la résidence".

"La loi ASV entend développer les activités de prévention de la perte d’autonomie des résidences-autonomie. Elle complète en outre leur mission de prévention en leur demandant de proposer un minimum de prestations individuelles ou collectives aux résidents. Pour appuyer le développement de cette prévention, les résidences autonomie reçoivent une aide modulable dite "forfait autonomie". Ce forfait s’intègre dans le champ d’action de la Conférence des financeurs, présidée par le président du Conseil départemental, qui en assure la gestion, et vice-présidée par l’Agence régionale de santé".

"Les foyers-logements qui privilégiaient la liberté, comme lorsqu’on loue un logement dans la vie courante, étaient déjà une bonne réponse car le résident pouvait à sa convenance accéder aux animations et services, dans un cadre rassurant. Avec la loi ASV, une composante est particulièrement renforcée avec les moyens supplémentaires pour lutter contre la dépendance, que nous venons d’évoquer".

"Dans le prolongement de la loi ASV, je souhaiterais des mesures fiscales pour augmenter le nombre de petites structures de résidences autonomie dans les zones qui en sont dépourvues".

"Je voudrais attirer l’attention sur l’esprit de cette loi sur l’Adaptation de la société au vieillissement. Nous sommes au début de son application et aujourd’hui, elle ne semble utilisée que pour les personnes dites "âgées"; or sa formulation même est très lourde de sens car la notion de vieillissement couvre un processus qui commence quand on est encore jeune. Nous avons donc à faire à une loi "transgénérationnelle" et non uniquement faite pour nos aînés. Un exemple: pour tous les établissements médico-sociaux, comme les résidences autonomies en particulier, leurs offres sur la lutte contre la dépendance peuvent aussi intéresser des populations extérieures à la résidence et même de moins de 60 ans si le besoin s’en fait sentir".