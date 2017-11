Le konjac: utilisation et mises en garde

Pour pouvoir mesurer l'efficacité du Konjac, il est nécessaire de le consommer avec une grande quantité d'eau. En effet, au contact du liquide, le glucomannane va se transformer en mucilage. C'est ce gel qui va tapisser l'intérieur de l'estomac, créant ainsi une sensation de satiété. Il agit donc de la même manière que la graine de psyllium (ispaghul) ou la gomme de sterculia, ingrédients qui entrent dans la composition de la majorité des laxatifs de lest.



Il ne faut pas oublier que la racine de konjac est une fibre, au même titre que la pectine de pomme par exemple, c'est donc un produit destiné avant tout pour les problèmes de constipation. Mais comme tous les laxatifs, il provoque des effets secondaires. Estomac lourd, ballonnements intestinal, etc. Il réduit aussi l'efficacité de certains médicaments puisque le mucilage forme une sorte de barrière dans l'estomac.

Consommer du konjac n'est pas toujours une partie de plaisir, d'autant plus que l'ingestion de celui-ci nécessite la prise de 3-4 verres d'eau dans un court laps de temps.



D'ailleurs, les nutritionnistes et diététiciens attirent l'attention sur les possibles conséquences d'une trop grande absorption de konjac. Au-delà d'une portion de shirataki par exemple (soit environ 130 grammes de konnyaku), l'estomac risque de se distendre et des problèmes respiratoires peuvent également apparaître. Il est utile de rappeler que le Glucomannane est fortement déconseillé aux personnes souffrant de troubles digestifs organiques. Des mises en garde malheureusement ignorées par quelques consommateurs trop concentrés sur leur perte de poids...



Le konjac est donc un produit intéressant pour les personnes souhaitant débuter un régime ou pour celles qui ne consomment pas assez de fibres. Mais il s'agit d'un "coup de pouce", à consommer avec modération!