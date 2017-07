Le maestro James Cameron compte à nouveau révolutionner la 3D... mais sans lunettes! 

3D sans lunettes.mp3 (1.37 Mo)



En 2009 débarquait sur les écrans du monde entier un des films les plus marquants de l'histoire du cinéma: "Avatar". L'histoire de la tribu Na'vi, une population extraterrestre qui vit en parfaite symbiose sur la sublime planète Pandora, a amassé plus de 2,7 milliards de dollars. Un record encore jamais égalé qui doit beaucoup à son réalisateur, James Cameron.



En effet, l'as de l'expérimentation technologique rivalisant d'ingéniosité a optimisé l'utilisation de la 3D pour le premier volet d'"Avatar" de manière remarquable. Si "Avatar" n'a pas inventé la 3D, le film, véritable prouesse visuelle, compte bien bouleverser les codes techniques du cinéma en proposant une nouvelle technologie avec "Avatar 2". James Cameron souhaite que le film soit projeté en 3D sans avoir besoin de lunettes spéciales. La compagnie du cinéaste, Lightstorm Entertainment, et l'entreprise Christie Digital collaborent à nouveau pour mettre au point un tout nouveau système de projection laser RGB qui rendrait tout accessoire inutile, rapporte le site The Inquisitr. Pour l'ambitieux cinéaste, il "suffirait" de créer du relief tout en gardant une image lisible, de la meilleure qualité possible.



" Je suis toujours optimiste sur la 3D, mais nous avons besoin d'une projection qui soit plus lumineuse, et à terme je pense que cela peut arriver sans lunettes ", confiait déjà James Cameron en 2016 à The Hollywood Reporter. Mais James Cameron semble avoir oublié un facteur important dans son équation: les salles de cinéma. En effet, toutes ne possèdent pas l'équipement nécessaire, particulièrement onéreux, pour supporter cette technologie de pointe. James Cameron a mis beaucoup de temps avant de revenir à la réalisation mais il semblerait que l'homme soit fin prêt à reconquérir le box-office.



"Avatar 2" atterrira dans nos salles obscures le 18 décembre 2020. Il sera suivi d'"Avatar 3" le 17 décembre 2021, d'"Avatar 4" le 20 décembre 2024. Et, reprenez votre souffle, d'"Avatar 5" le 19 décembre 2025. D'autant plus que décembre, mois de sortie de chaque épisode, s'annonce hautement stratégique, ce créneau étant habituellement réservé à... "Star Wars". La guerre des étoiles s'annonce plus redoutable que jamais.