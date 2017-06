Le nouvel âge d’or du jeu de rôle

Jeux de rôle.mp3 (157.14 Ko)



Quelques joueurs, de part et d’autre d’une table, équipés de feuilles de personnages et de quelques dès à multiples faces, un maître de jeu, au bout, en parti dissimulé derrière un écran cachant livres et scénarios, le cadre du jeu est posé. Par la suite et souvent pendant plusieurs heures tous se plongeront dans un univers d’heroic fantasy ou de science-fiction pour vivre collectivement une aventure imaginaire.



Né dans les années '70, le jeu de rôle vit son premier âge d’or dans les années '80. Il se construit grâce à des passionnés, le développement de magasins spécialisés et de magazines dédiés. Cette dynamique sera de courte durée car à la fin du siècle dernier le joueur se fait plus rare et des lieux de ventes commencent à fermer. À ce moment toute une génération de rôliste entre dans la vie active, délaissant souvent leur ancienne passion. Le jeu vidéo qui évolue beaucoup permet lui aussi de vivre de belles aventures imaginaires, de façon immersive, et à plusieurs avec le début du jeu en réseau. Il prend la main.



Mais quelques années plus tard le jeu de rôle va vivre un nouvel âge d’or avec le succès de la culture geek, dont il est une composante historique. Les adultes sont désormais nombreux à jouer aux jeux vidéo, la culture du jeu n’est donc plus réservée aux enfants. Cela va créer une nouvelle dynamique pour le jeu de rôle, sûrement, aidé par le succès des jeux de cartes, dans la lignée de "Magic", et des jeux de plateaux ayant bien mieux résisté au tournant du siècle. Aujourd’hui le web permet d’entretenir une vie très dense des communautés rôlistes et le financement participatif à rebooster complètement l’économie du jeu.