Le premier village Alzheimer en construction dans les Landes

Vivre avec un maximum d'autonomie dans des petites habitations sécurisées, bénéficier d’une liberté de mouvement dans des petits commerces et dans un cadre verdoyant, c’est la promesse du village Alzheimer inspiré du modèle Néerlandais (le WEESP) crée en 2009 près d’Amsterdam.



120 professionnels salariés et une centaine de bénévoles seront nécessaires au bon fonctionnement du village, pour un accompagnement médical, pour le fonctionnement technique, mais aussi pour les jeux, lectures, promenades et toutes les activités favorisant le lien social et le bien-être. Les quatre quartiers d’habitation seront entièrement clôturés et aménagés autour d’une place centrale, d’une brasserie, d’un magasin d’alimentation et d’un coiffeur.



Des espaces communs, une médiathèque et un auditorium ouverts au public sont également prévus sur les 10 000m2. La première pierre devrait être posée début 2018, pour une construction évaluée à 24 millions d’euros. Le conseiller départemental des Landes, Gabriel Bellocq, assure que l’accès à la résidence restera conforme aux tarifs de la région qui n’excèdent pas 60 euros par jour et par personne.