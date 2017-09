Le yassa de poulet

Poulet yassa.mp3 (164.49 Ko)



On trouvera donc de nombreuses variantes à la recette originale que chacun adaptera en fonction de ses goûts. En voici une version très facile à réaliser qui régalera assurément petits et grands gourmands.



Ingrédients (pour 6 personnes):

1 poulet fermier d’environ 1,5 kg

4 gros oignons

3 citrons verts

2 gousses d’ail

2 cuillères à soupe de moutarde

50g d’olives vertes

1 piment rouge (optionnel)

2,5 cl d’huile d’arachide ou de tournesol

1 bouillon de poule

sel, poivre



La veille, préparation de la marinade:

1. Coupez les citrons en deux et pressez leur jus dans un bol. Écrasez ½ bouillon de poule dans un bol, ajoutez la moutarde et mélangez le tout afin d’en faire un jus de marinade.

2. Découpez le poulet en morceaux et déposez-le dans le plat en verre. Versez la marinade dessus et laissez reposer au réfrigérateur toute la nuit.



Le jour J:

3. Versez une cuillère d'huile dans une poêle. Laissez chauffer 1 minute et déposez les morceaux de poulet pour les faire bien dorer sur toute les faces. Retirez les morceaux de poulet et réservez-les dans une assiette.

4. Émincez l’oignon et l’ail finement.

5. Versez le reste d’huile dans la cocotte et déposez l’oignon et l’ail. Laissez dorer 5 min à feu doux en remuant souvent.

6. Incorporez le reste de la marinade ainsi que les olives et le reste de bouillon de poule.

7. Ajoutez les morceaux de poulet, versez trois tasses d’eau. Ajoutez une pincée de sel et de poivre (et un petit morceau de piment si nécessaire).

8. Laissez mijoter le poulet à feu moyen pendant 30 minutes.

C’est prêt!



NB: le yassa peut également être cuisiné avec de la viande rouge ou du poisson. Il s'accompagne généralement de riz blanc.