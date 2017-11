Les Aiglons peinent à décoller

OGC Nice.mp3 (580.41 Ko)



Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour l'OGC Nice. Encore battu, logiquement cette fois, par le leader parisien, le club azuréen n'arrive pas à décoller au classement.

Troisième la saison passée, qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions et renforcés par des joueurs de classe mondiale tels que le Hollandais Sneijder, le Gym comptait jouer cette année encore les places qualificatives pour les coupes d'Europe. Malheureusement, ils peinent à tenir leur rang, seulement seizièmes après onze journées.



La trêve a été mouvementée du côté de l'Allianz Riviera. L'entraîneur Favre ayant fait part de ses envies de départ pour l'Allemagne où Dortmund lui ouvrait ses bras. Le transfert finalement avorté de la révélation niçoise de la saison passée, Seri vers Barcelone ayant aussi créé des tensions au sein du vestiaire rouge et noir. Et enfin, la non qualification pour la C1 a été vécue par beaucoup comme un demi-échec.

Malgré ça, l'inquiétude laisse vite place à l'espoir sur la Côte d'Azur. Le retour de Cyprien dans le groupe va ajouter une option offensive à l'effectif, et l'éclosion annoncée de Saint-Maximim du côté de la Méditerranée permettent de croire à une fin de série négative rapide pour les Aiglons.