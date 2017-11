Les Celtics impressionnent

Les images de la blessure de Gordon Hayward ont fait le tour du monde. L’ancien joueur du jazz à terre, la cheville littéralement retournée, et les prières des joueurs adverses en arrière-plan, choqués par ce qu’ils venaient de vivre. C’était le premier match de la saison, et déjà les espoirs de titre des joueurs de Boston semblaient s’envoler.

20 matchs plus tard, les Celtics sont en tête de la NBA, et viennent de valider leur 16e victoire de rang. Du jamais vu depuis l’ère de Allen, Pierce et Garnett en 2009.



Il faut dire que les joueurs de Boston ont toujours été connus pour être de vrais guerriers. L’institution verte et blanche a toujours su recruter les joueurs les plus forts mentalement. Et en 2017, c’est l’ancien Cavaliers Irving qui porte à bout de bras tous les espoirs de Boston.



Au-delà des performances phénoménales du jeune meneur, le recrutement de Tatum à la Draft et l’éclosion de Brown ont fait des Celtics une machine à enchaîner les victoires.

Le coaching de celui qui est désormais reconnu comme un des meilleurs entraîneurs de la ligue, Brad Stevens, a permis de mettre en place un groupe très défensif et soudé autour de la blessure précoce de leur star et du travail à accomplir pour arriver au sommet.



Nul doute que la saison s’annonce palpitante à l’est, en vue du duel annoncé depuis cet été entre Cleveland et Boston pour l’accès a la finale NBA.