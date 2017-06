Les Françaises et les vacances: pas de tout repos!

Vacances.mp3 (123.67 Ko)



Déjà en juin 2014, le site Papvacances.com avait mené une étude sur 671 internautes dans le cadre de la recherche d’un logement de vacances. Le résultat était sans appel. Les femmes sont plus nombreuses à déclarer s'occuper des congés, gérer le budget des vacances, choisir la destination, la durée du séjour et le déroulement. Et organiser les vacances pour toute une famille n'est pas une mince affaire, entre le choix du logement, le lieu et la location de voiture, les femmes ont fort à faire et à cet égard ont beaucoup de mérite.

Le seul point sur lequel les femmes sont avantagées par rapport aux hommes concerne le nombre de congés annuels. En effet, 78% disent avoir cinq semaines par an alors que les hommes ne sont que 55%. 36% des hommes déclarent avoir moins de cinq semaines contre 12% de femmes dans le même cas. Seulement 10% de chanceuses et 9% de veinards avouent profiter de plus de cinq semaines de vacances par an. Conséquence probable de la différence du nombre de congés annuels entre les Françaises et les Français, 81% des hommes avouent prendre tous leurs congés chaque année alors que les femmes ne peuvent pas ou du moins n'ont pas eu l'occasion de les prendre à plus de 63%.



Le site de voyages Evaneos.com a interrogé ses utilisateurs pour connaître les habitudes de gestion et d'organisation des vacances. 534 personnes en couple ont répondu sur le sujet. Et la parité semble avoir encore du chemin à faire, dans une société patriarcale où les stéréotypes sont encore bien ancrés dans les mentalités. Si 60% des couples choisissent à l'unisson leur destination de vacances, dans 30% des cas c’est la femme, uniquement, qui la choisit.

Ce sont encore les femmes qui s’occupent généralement de préparer la valise. Dans 55% des cas cette corvée est à la charge de la femme exclusivement. Les hommes ne sont que 4%, ce qui est très peu, à s’occuper de leur propre valise.



Une fois sur place, pour l'homme, activités sportives et restaurant au programme alors que pour les femmes, ce serait plutôt shopping et repos... jusqu'aux prochaines vacances.