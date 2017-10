Les courges ont pris leurs quartiers d'hiver

Non, les courges ne se limitent pas à la citrouille! Il en existe différentes sortes que l'on peut cuisiner de diverses manières. Place aux présentations!



La citrouille est une courge assez imposante. Elle est ronde et présente une chair filandreuse. On la consomme surtout en soupe.

Le potiron est une courge légèrement aplatie. Sa chair orangée, tendre et sucrée, permet la réalisation d'un grand nombre de plats: gratins, tartes, crumbles, purées, etc.

Le potimarron est une variété de potiron qui se distingue par son goût de châtaigne. Sa chair, fondante, voire crémeuse, a beaucoup de succès. On le cuisine comme le potiron, il est souvent associé à la carotte.

La Jack be little se présente comme une mini-citrouille et son goût est très proche de celui du potimarron. On peut la farcir avec des lardons et du fromage, de la purée de marrons, du risotto...

La butternut se distingue par sa forme oblongue et sa couleur beige. Comme son nom l'indique, elle a un léger goût de beurre et de noisette. On la cuisine au four de préférence, en gratin ou en frites par exemple.

La courge Spaghetti est une autre courge de forme oblongue, elle possède une chair filandreuse qui forme des fils (comme des spaghetti). Son goût est "neutre" et elle se cuisine de la même manière que les pâtes, avec de la sauce tomate ou de la sauce carbonara.

La courge muscade est ronde, souvent présentée en quartiers. Afin de mettre en valeur sa chair délicate, on la cuisine en soupe, en purée ou en gratin.

Le pâtisson est reconnaissable à sa forme, semblable à une fleur. Il est blanc, parfois jaune, et son goût oscille entre l'artichaut et la courgette. On le consomme en gratin ou poêlé.

Le potiron turban attire tous les regards! C'est son chapeau multicolore qui le distingue des autres variétés. Sa chair étant plutôt farineuse, on l'utilise souvent en remplacement de la pomme de terre (pour les gratins par exemple).

La bernettine est une courge ronde originaire d'Italie au goût particulièrement parfumé. Elle entre dans la composition de quelques recettes de tartes ou de soupes.

La courgette de Nice se transforme en "longue de Nice" lorsqu'elle est bien mûre. Elle se prête alors à la réalisation de gratins, de tartes ou de risottos.

L'iron cup est majoritairement cultivée en Lombardie, il présente une forme arrondie et sa peau est... bleue! Sa chair orange est assez sucrée. Souvent, on la fait gratiner avec du fromage et des fruits secs.

Les coloquintes sont les intrus de notre liste. En effet, ceux-ci ne sont pas comestibles! En revanche, ils sont parfaits pour une décoration de table.

Les graines de courges ne sont pas à jeter! Après les avoir nettoyées et séchées, vous pourrez les assaisonner (paprika, curcuma...) et les faire griller au four. Idéal pour un apéritif.



Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. De nouvelles variétés de courges apparaissent chaque année pour le plaisir des yeux et des papilles, elles sont à consommer sans modération. En cuisine, en décoration ou pour faire peur, les courges ont su conquérir le cœur des petits... et des grands!