Les éphémérides du 9 novembre

Ephémérides 9 novembre Patapouf.mp3 (218.16 Ko)



Sont nés notamment ce jour: le roi Édouard VII, l'écrivain Imre Kertész, l'auteure Oh Jung-hee, l'actrice Giovanna Mezzogiorno, le mannequin Vanessa Minnillo, le chanteur Baptiste Giabiconi.



Pas de journée mondiale.

En Allemagne, Autriche et Suisse jour des inventeurs, au Brésil jour du mannequinat.

En France bonne fête aux Théodore et Nectaire!