Les origines amérindiennes de la musique américaine

Les réalisateurs canadiens Catherine Bainbridge et Alfonso Maiorana ont décidé avec leur film de réhabiliter l’apport de la musique amérindienne sur le rock et au-delà sur l’histoire de la musique populaire.



"Rumble" nous révèle les liens entre la musique des autochtones et le début du rock ainsi que du blues, mais aussi pourquoi cette histoire a été étouffée dans une Amérique ségrégationniste, qui dissimula le génocide indien.

En plus de Link Way, d’autres artistes d’origines amérindiennes, qui ont marqué par leur talent l’histoire de la musique, sont mis en lumière. On y rappelle les origines amérindiennes assumées de Jimi Hendrix dans son œuvre.

Pour témoigner de tout cela, Catherine Bainbridge et Alfonso Maiorana convoquent des images d’archives et interviewent des personnalités. Il est question, entre autres, d’Iggy Pop, MC5, Quincy Jones, Guns n’Roses, The Who, Led Zeppelin, Slash et du cinéaste Martin Scorsese.



"Rumble" est un long-métrage à la fois captivant et convaincant. En réhabilitant l’apport de la culture amérindienne dans la musique américaine, les réalisateurs ont livré au monde un film salutaire. Le festival 2017 de Sundance ne s’est pas trompé en lui décernant le prix spécial du jury.