Lisa Milo, jusqu'au petit jour

Lisa Milo.mp3 (195.1 Ko)



Après "Renaissance" qui marquait ses débuts, Lisa Milo montre davantage quel genre d'artiste elle est! Dans un registre pop nourri d'électro, de musique urbaine, et de mots poétiques, attachée au sens, à l'émotion, aux instrumentations organiques, elle a déjà en tant qu'auteur et compositeur une belle expérience qui s'entend lorsque l'on écoute son nouveau single.



" J’ai pour seul espoir. Que le jour soit en retard. Pour te garder. On a tant d’étapes à brûler. Avant que la nuit se consume. Et tant de baisers à voler. Avant qu’on y laisse des plumes "...

Voici ce que chante la jeune musicienne qui prépare actuellement son premier album et bénéficie sur internet d'un bon bouche à oreille. Il faut dire que Lisa Milo renouvelle les codes et installe sa signature vocale avec ce nouveau coup d'éclat: "Jusqu'au petit jour".