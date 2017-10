Lo'Jo fait résonner le chant du monde

Lo'Jo.mp3 (295.92 Ko)



Depuis 30 ans, Denis Péan et sa bande de musiciens vagabonds écrivent un véritable esperanto musical et font voyager une caravane ensoleillée qui nous emmène de bivouac en bivouac. On y emprunte des chemins bigarrés, on y chante des refrains chamaniques et polyglottes, on y croise des rayons de soleil et des nuages de poussière, on y respire des senteurs de pluie, des odeurs de feu et des saveurs d’épices, on y entend des flonflons et des youyous, on y cultive un jardin poétique et doux.



"Une partie du clavier a été travaillée avec (le chanteur et compositeur) Albin de la Simone, un pianiste subtil et très fin. Deux morceaux avec le trompettiste Erik Truffaz. Grâce à un studio nomade, on a pu profiter des voyages de tournée pour enregistrer en Chine, en Corée, au Mali, un chanteur au Bénin, un joueur de panduri en Géorgie, un percussionniste en Louisiane. Un disque, c’est finalement une grande tablée, avec des cuisiniers du son et d’images musicales."



Le résultat est splendide, à découvrir sur disque ou en tournée.