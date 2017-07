Londres attire toujours plus de jeunes Français

Français Londres.mp3 (367.96 Ko)



Le Brexit n’y changera rien. Les jeunes Français sont toujours aussi nombreux à traverser la Manche et à venir s’installer à Londres.

Il suffit d'entrer dans un fast-food ou dans un magasin de la ville pour s'en rendre compte, car il y a de grandes chances que l’une des personnes qui vous servira vous parle avec un léger accent frenchy.



La ville est la plus plébiscitée par les jeunes Français qui partent étudier à l’étranger. 25.000 d’entre eux choisissent en effet cette destination pour y suivre un cursus. D’autres y viennent pour des raisons linguistiques. La connaissance de l’anglais étant une compétence quasi-obligatoire dans le monde du travail, venir apprendre ou améliorer son anglais est une idée courante pour nombre de jeunes. L’Angleterre étant géographiquement bien plus proche de la France que d’autres pays anglo-saxons comme l’Australie ou les États-Unis et étant facile d’accès grâce à l’Eurostar, Londres est la destination idéale pour ce faire.

Mais la grande majorité d’entre eux s’y installent pour décrocher un emploi. Le taux de chômage est l’un des plus bas d’Europe et les offres d’emplois sont nombreuses. Le commerce, la restauration, la finance sont autant de secteurs qui recrutent à tour de bras.



Juliette, une jeune Française de 30 ans, confie avoir rapidement trouver un travail après son arrivée dans la ville en mars 2017.

" Je n’arrivais pas décrocher de CDI à Paris, je suis venue tenter ma chance ici et j’ai été embauchée par une grande banque en quelques semaines ".

Et cela n’est pas étonnant car la capitale britannique est la deuxième place financière au monde derrière New York, en plus d’avoir un marché du travail très dynamique; ce qui renforce encore son aspect attrayant pour les jeunes Français qui peinent à trouver un emploi dans leur pays.



En outre, les salaires sont bien plus élevés ici qu’ailleurs en Europe. Une assistante de direction gagne environ 40.000 livres soit 44.000 euros à l’année contre un salaire moyen de 32.000 euros en France. Et les bonus de fin d’année qui vont avec les salaires font tout autant rêver.