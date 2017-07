Louis Vuitton à la conquête des États-Unis

Vuitton USA.mp3 (398.77 Ko)



LVMH ne cédera pas. Dernièrement, le géant du luxe s'est vu confronté à une croissance ralentie du marché du luxe en Chine ainsi qu'aux contrecoups commerciaux des attaques terroristes en Europe. Face à cette crise, Louis Vuitton a trouvé une solution en partant à la conquête des États-Unis. Premier marché du géant mondial avec en 2016, 27% des ventes réalisées contre 26% en Asie, exit le Japon, la solution est probablement à porter de main.



Et pour cause, Louis Vuitton est la marque du luxe dont la valeur est la plus élevée au monde d'après le classement Forbes 2017. Avec au compteur dix-huit ateliers de maroquinerie et un atelier de parfumerie, implantés majoritairement en France mais aussi en Italie (Fiesso), en Espagne (Barcelone) et aux États-Unis (Dimas), l'avenir semble s'éclairer.



Pou rappel, le groupe LVMH est propriétaire de Louis Vuitton, Céline, Fendi, Moët et Chandon, Bulgari et Dior, les ventes de LVMH ont affiché une progression de 5%, à 37,6 milliards d'euros, en 2016. Au premier trimestre 2017, la hausse a dépassé les attentes, à +15%. Le groupe a depuis déployé un portail de vente regroupant ses marques, 24 Sèvres. Dans la continuité, LVMH inaugurera prochainement un nouveau centre de production en France et étendra ses infrastructures au Portugal.