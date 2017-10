Surconsommation.mp3 (264.08 Ko)



Les éditions Delachaux et Niestlé s’engagent pour l’environnement avec le livre "Mais pourquoi j’ai acheté tout ça!?", qui fait partie la collection Planète graphique et qui aborde les problématiques liées à l’environnement, la santé publique et l’écologie à travers le dessin.



Dans une société où chaque individu devient la cible potentielle d’un matraquage publicitaire au quotidien et dans l’ère de l’avoir plutôt que de l’être, cette bande-dessinée est le reflet des comportements consuméristes de chacun, dépeints avec humour à travers le personnage de la narratrice. Et comme pour pousser un peu plus le plaisir amer du lecteur face à sa conscience, l’obsolescence programmée et son corollaire la surconsommation prennent respectivement vie sous les traits d’un lapin et d’un monstre vert.



L’histoire commence lorsque la radio de la narratrice tombe en panne quelques jours après l'expiration de sa garantie. Cette narratrice toujours accompagnée de cocotte la petite poule écolo, prend petit à petit conscience de ce qu'est l'obsolescence programmée et la surconsommation. D’abord réticente à un changement radical de consommation, découragée ensuite, elle va regagner espoir et humanité, humanité en allant vers les choses importantes de la vie, grâce à la rencontre de nombreuses personnes qui se battent au quotidien pour préserver notre cher environnement.