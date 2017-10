Manger sain signifie-t-il forcément manger équilibré?

Manger sain.mp3 (374.08 Ko)





Vous l'avez sans doute remarqué, les rayons biologiques et diététiques prennent de plus en plus d'ampleur dans les supermarchés. Aujourd'hui, les consommateurs ont le choix entre de nombreux produits. C'est l’avènement des produits "sans": sans OGM, sans pesticides, sans conservateurs, sans colorants, sans lactose, sans lait de vache, sans gluten, sans sucres ou sans sucres ajoutés, sans sel, sans viande... Les produits interdits sont pointés du doigt, il faut s'en débarrasser afin de revenir à une alimentation plus saine.



Dès lors, quelques fausses croyances circulent:



" Manger sain, c'est manger bio ." Ceci n'est pas tout à fait exact! En effet, l'agriculture biologique s'appuie sur un mode de culture différent, où sont exclus la majorité des produits chimiques de synthèse utilisés dans l'agriculture industrielle. Domine ici l'idée d'une considération écologique, d'une volonté de préserver l’écosystème et la biodiversité. Ce sont donc les effets néfastes de tel ou tel produit sur l'agriculture que l'on cherche à éliminer. De là provient, la représentation d'une alimentation axée sur la santé de la nature et des êtres humains.

Mais il est tout à fait possible de "mal manger" même en choisissant l'alimentation biologique! Si vous optez par exemple pour de la pâte à tartiner, du bacon, ou de la crème fraîche entière, le taux de lipides reste le même que dans les produits non biologiques! Ceci est également vrai pour le sucre ou le sel.



" Il faut éliminer le gluten qui entraîne des ballonnements et d'autres problèmes de santé ". Certaines personnes ont encore tendance à confondre blé, gluten et amidon. Qu'est-ce que le gluten? Il s'agit d'une protéine que l'on trouve dans quelques céréales: blé, orge, épeautre, avoine. Elle permet, entre autres, de donner de la "contenance" aux aliments. Pensez par exemple à des gâteaux bien gonflés ou à une mie de pain très aérée. L'amidon est un glucide complexe qui appartient à la famille des sucres lents. Et c'est précisément ce glucide, présent dans toutes les céréales, qui est particulièrement difficile à digérer. Ainsi, plus la céréale sera riche en glucides, plus elle sera indigeste. C'est le cas notamment du mais... une céréale sans gluten! En revanche, l'avoine, source de fibres insolubles, aiderait à la digestion. Cette dernière est pourtant classée dans le groupe "avec gluten"...

Notons enfin que l'intolérance au gluten ou maladie cœliaque, ne concerne qu'une minorité de la population. Son dépistage s'effectue à l'aide d'une fibroscopie.



" On ne digère pas le lactose, surtout le lait de vache. " La plupart des études sur le sujet le prouve: le lait de vache n'est pas adapté à l'être humain. Il entraîne, en trop grande quantité, des désordres d'ordre digestifs chez la majorité d'entre nous. Mais, il faut bien comprendre que les autres laits d'origine animale (chèvre, brebis...) ne nous conviennent pas non plus! Tous ces laits contiennent du lactose, qui est un sucre.

Il existe un amalgame entre "intolérance au lactose" et "allergie aux protéines du lait de vache". Ce sont pourtant deux choses bien distinctes.

Rappelons enfin que la véritable intolérance au lactose ne touche qu'un faible pourcentage de la population.



Cuisine saine ou cuisine équilibrée? Les deux ne semblent pas toujours aller de pair! Si l'on cherche un certain équilibre alimentaire, il est nécessaire d'avoir une alimentation variée. Nous nous éloignons donc des exclusions alimentaires (gluten, lactose) préconisées par les adeptes du sain.

Si on choisit d'éliminer tel ou tel aliment de nos repas, un autre problème risque d'apparaître assez rapidement... En effet, notre corps ne tolérera plus ces indésirables!