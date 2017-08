Mazaya, projet social

Mazaya.mp3 (752.06 Ko)



L’éducation au Maroc est un véritable fléau. L’abandon scolaire, conséquence naturelle d’un système négligé, touche des centaines de milliers de jeunes qui se retrouvent déscolarisés, sans pouvoir distinguer la moindre lueur d’une perspective d’insertion socio-professionnelle. Sur ces bases affligeantes, la Fondation Ténor pour la Culture se porte à leur secours en proposant une double formation, combinant éducation et cursus musical approfondi. Ce qu’elle vise: une perspective d’avenir pour ces enfants infortunés. À travers la musique, dans le cadre d’un métier professionnel.

La première classe pilote a vu le jour en janvier 2012 grâce au soutien de l’INDH et de plusieurs associations nationales et entreprises privées de renom. Une quarantaine de jeunes enfants âgés de 8 à 14 ans ont déjà été sélectionnés et forment la première promotion et le noyau de l’orchestre de Mazaya.



À travers Mazaya, la fondation a trois objectifs: un objectif social, en faisant de la musique un rempart contre la précarité, un objectif éducatif, en luttant contre la déscolarisation et l’analphabétisme, et enfin un objectif musical, en professionnalisant le métier de musicien au Maroc.



L’amour porte toujours ses fruits. Dans ce cas, l’amour de la musique sauvera des vies. On applaudit.