Michel Bussi: "On la trouvait plutôt jolie"

Chose promise, chose due! Le résumé de l'oeuvre et sa première de couverture sont à présent disponibles.



L'élément de le plus attendu était bien évidemment l'illustration. Alors, que pouvons nous dire de l'image mystère?

Il s'agit... d'une chouette! Et plus exactement d'une chouette en pendentif. En arrière-plan, nous découvrons une lune pleine, l'océan et le ciel ce qui nous renseigne déjà sur l'atmosphère de l'histoire. La couleur bleue est dominante sur cette première de couverture. Couleur du rêve, de la sagesse ou de la vérité?



Mais d'autres questions nous viennent immédiatement à l'esprit: "S'agit-il du pendentif de l’héroïne? Est-ce l'objet retrouvé sur la ou les scènes du/des crime(s)? Sommes-nous en présence de l'élément déterminant de l'enquête? Quel rôle joue l'océan dans l'histoire? La nuit est-elle associée au mystère du roman?" .



Grâce au résumé proposé par l'éditeur de Michel Bussi, nous obtenons quelques éléments de réponses. Le petit texte des éditions des Presses de la Cité nous livre également des informations sur Leyli. La nouvelle héroïne de Michel Bussi est une femme malienne habitant Port-de-Bouc. Mère de trois enfants, elle est célibataire et travaille comme femme de ménage dans plusieurs hôtels. Et... elle cache un grand secret. La préservation de celui-ci aura de nombreuses conséquences: des mensonges, des questionnements et... des meurtres.



La sortie du roman est prévue pour le 12 octobre 2017.