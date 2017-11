Naissance d'un géant de presse

IINA.mp3 (1.65 Mo)



IINA (International Islamic News Agency) est un organe de presse subsidiaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) créée en mars 1972, par le 3e sommet des chefs d’État et de pays membres de l’OCI, tenu à Karachi au Pakistan. Depuis sa création, l'agence a joué son rôle régalien de fournisseur d’informations aux médias de pays membres, en premier lieu, les journaux, les radios et les télévisions. Forte d'un vaste réseau international de correspondants, l'agence assure la collecte, le traitement et la diffusion de l’information en anglais, en arabe et en français, à partir et vers une cinquantaine des pays.



A l'émergence de nouveaux médias, IINA a su s'accrocher en se consacrant sur des thèmes spécifiques de promotion de l’intégration islamique notamment la coopération et la solidarité islamiques, les droits de minorités musulmanes, le développement durable, la cause palestinienne etc. Elle s'est illustrée en outre par une couverture spéciale faite sur les événements religieux touchant l’ensemble des musulmans comme le pèlerinage, le ramadan et les fêtes.



Sous l’égide conjointe du ministre saoudien de la Culture et de l'Information, Awad Bin Saleh Al-Awad et du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Yousef Bin Ahmed Al-Othaimeen, les délégués de différentes agences de presse nationales des États membres de l’OCI, participants à la 5e assemblée générale ont, revu l’une après l’autre, toutes les dispositions statutaires en vue de la transformation de l'IINA en une Union internationale des agences islamiques de presse (UNA).