Noël avant l'heure

11 tableaux sur fond bleu ou rose, associés aux 11 vitrines du Printemps ont donc été décorées. Les petites marionnettes sont animées et nous racontent l'histoire des ces deux enfants qui se mettent en quête des meilleurs cadeaux à offrir avec des voyages, en avion, en traîneau de chiens blanc, en bateaux, etc. Chaque scène de chaque vitrine est unique en son genre. Cinq vitrines représentent l'offre du magasin avec d'incroyables tableaux comme celui qui nous montre Juliette, accrochée à une montgolfière entourée de chaussures, de parfums et d'étoiles dans le ciel. On retrouve dans une autre vitrine nommée "l'autoroute des surprises" des petits lapins et nounours qui naviguent à travers la neige avec magie et humour pour aider leur compagnon dans leur mission. Il reste six semaines avant le jour J. Le temps donc, pour les parents enfants et amoureux de se décider sur les cadeaux qui les tentent!