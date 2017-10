Noon, une voix en or

Noon.mp3 (195.92 Ko)



Noon est une artiste pop électro, auteure-compositrice-interprète. Une artiste amoureuse de musique et de piano depuis toujours et dont la diversité des influences se traduit en autant d'harmonies vocales.



D'abord présente sur la scène électro funk au sein du groupe Shenkin en 2011, elle arrive aujourd'hui avec un premier album qui contient des morceaux très personnels allant de la pop électro jusqu’à la variété francophone en assumant pleinement l’exercice. De l’amour au sens général du terme jusqu’à des histoires plus personnelles, elle fait découvrir son monde hypersensible, ce qui lui passe par le cœur et par l’esprit. Tout au long de ce premier album, Noon nous chavire avec sa voix irrésistible, comme sur "Desire" qui arrive après "The Logical Song", la reprise de Supertramp. Le clip, à l'univers irrésistiblement sensuel et personnel, nous renvoie à l'invisible et au monde caché de nos émotions...