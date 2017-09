Nouveau séisme de forte puissance à Mexico

Séisme Mexico (174 Ko)



A peine "relevé" d'un autre séisme important il y a deux semaines, le pays est à nouveau sinistré. L'épicentre du séisme de magnitude 7,1 a été localisé dans l'État de Puebla (proche de Mexico) à 51 km de profondeur. Les premiers témoignages de la mégapole aux 20 millions d'habitants, font état d'immeubles effondrés, d'incendies, de scènes de panique. La Bourse a immédiatement suspendu ses cotations, l'aéroport a été fermé à tout trafic, les écoles ont été évacuées. Le président Enrique Pena Nieto a notamment ordonné l'évacuation des hôpitaux endommagés vers d'autres unités médicales. Les alentours sont également touchés dont très sévèrement la province de Morelo.

Les secousses enregistrées "trépidatoires" sont considérés plus dévastatrices que celles "oscillatoires". Les toutes premières informations annonçaient déjà de nombreux victimes et de très importants dégâts matériels.



Le pays, déjà frappé par un tremblement de terre meurtrier le 7 septembre 2017 - dont le bilan était d'environ 10.000 morts et 30.000 blessés - avait renforcé la prévention. Ainsi, un exercice de simulation a eu lieu avec la population, à peine deux heures avant le séisme.



Les spécialistes se penchent sur les liens éventuels entre les récents séismes qui ont touché cette région qualifiée comme vulnérable.