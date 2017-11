Nouvelle Chine, nouvelles opportunités

"nouvelle route de la soie digitale"

historique

Il a peut-être eu peur de venir!

Vision, détermination et courage

Organisé par l’association Shanghai Accueil dans la galerie d’art contemporain Art+ Shanghai le 26 octobre 2017, l’événement a débuté par un talk de David Baverez, suivi de quelques questions et s’est clôturé par la signature de son livre, objet de la conférence en question.Et si le nouveau président de la République française avait fait sa première visite officielle à Pékin et non pas à Berlin? David Baverez imagine alors embarquer à bord de l’avion présidentiel et expliquer à ce nouveau Président comment l’Europe - et plus particulièrement la France, a une chance unique d’exploiter le prochain quinquennat pour construire uneavec la Chine.Décryptage de l’actualité politique, économique, culturelle et technologique de la Chine, clés de la réussite du pays et mise en perspective internationale, ont été les principaux moteurs du discours. David Baverez les a déclinés selon les tendances du présent et du futur - révolution digitale, voiture connectée, automatisation des services, softpower, etc. - afin de convaincre son auditoire de la chance "" que la France a auprès de la Chine et qu’elle doit saisir avant qu’il ne soit trop tard.Alors pourquoi Emmanuel Macron n’est-il finalement pas parti pour Pékin? A cette question d’un membre du public, David Baverez répond en riant "". Publié en avril 2017, son livre "Paris-Pékin Express" a été envoyé aux quatre candidats à l’élection présidentielle. Mais aucun ne s’est manifesté…", ingrédients du succès de la Chine selon David Baverez, le seront-ils pour la France?