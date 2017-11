Obey au domaine de PierreVives

Obey.mp3 (881.02 Ko)



Shepard Fairey, l’une des grandes figures du mouvement street art, est mondialement connu pour avoir réalisé l’affiche "Hope" pour la campagne présidentielle de Barack Obama en 2008.

Mais Fairey c’est aussi et surtout 28 ans de productions. Il débute dans l’univers du graphisme dès l’âge de 14 ans en dessinant des images qui finiront floquées sur des t-shirts et des skateboards.

C’est un artiste à la fois "borderline" et engagé, aux influences multiples: le mouvement pop art, le skate ou encore l’iconographie communiste. Il est celui qui se cache derrière la marque Obey. Elle naît de l’une de ses premières campagnes d’affichage de stickers à l’effigie du catcheur français André Roussimoff: "André the Giant Has a Posse".



Au fil des années, il a réussi à faire de son art une propagande visuelle. C’est en ce sens que tend l’exposition conduite sous le commissariat artistique de Jérôme Catz, figure importante du street art en France.

L’exposition se divise en plusieurs "pôles" permettant au visiteur de mieux appréhender les différentes influences et causes ayant rythmées l’œuvre de l’artiste. Elle prend d’ailleurs tout son sens au milieu d’un espace épuré où les matériaux bruts laissent chaque objet exprimer son essence. Une essence trouvant écho dans un lieu ayant pour but de rassembler, de faciliter l’accès à la culture, et ainsi déconstruire des "murs artificiellement bâtis" entre différents types de publics.