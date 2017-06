Patrimoine mécanique

Nelson Panciatici a rencontré l'équipe et a visité la collection exceptionnelle du musée Maurice Dufresne. Le pilote automobile, conquis par l'atmosphère et les magnifiques objets qu'il a pu voir, est désormais le nouvel ambassadeur du musée. "Au-delà de la fierté de porter les couleurs du musée Maurice Dufresne, j'ai été surpris de la diversité et de la valeur historique des différents objets que j'ai pu admirer, chez Alpine nous avons le respect de l'histoire et du passé et cela correspond bien à nos valeurs. C'est un honneur d'avoir été choisi comme ambassadeur!" , précise Nelson.



Ouvert depuis le 24 octobre 1992, le musée accueille chaque année des milliers de visiteurs qu’ils soient curieux, amateurs, collectionneurs ou nostalgiques. Le lieu a obtenu plusieurs récompenses dont la médaille d’or de la Société d'encouragement au progrès mais aussi et surtout une trentaine de livres d'or remplis d'éloges de visiteurs venus du monde entier.



Aujourd’hui, l’équipe du musée Maurice Dufresne est ravie de retrouver ses couleurs sur le casque de Nelson Panciatici et sera, à n'en pas douter, un de ses plus proches supporters lors de la plus célèbre course du monde, les 24 heures du Mans, mais aussi dans le championnat du monde d'endurance avec Alpine, sans oublier le VdeV avec l'équipe Duqueine Engineering.