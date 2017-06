Pédophilie et sport.mp3 (754.93 Ko)



L'association Colosse aux pieds d'argile souffle sa quatrième bougie. Quatre ans que le combat contre la pédophilie dans le milieu sportif est engagé. Une histoire qui est d'abord celle d'un homme, Sébastien Boueilh, victime d'un pédophile alors qu'il n'avait que 12 ans. Depuis 2013 et le procès de son agresseur, l'ancien rugbyman a décidé de s'engager à prévenir les risques de pédophilie en créant Colosse aux pieds d'argile. "L’objectif de cette association est la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles dans les milieux sportifs, un univers où les enfants et les adultes se côtoient constamment et où les risques d’abus sont donc en théorie plus important" .



A travers de nombreuses actions de sensibilisations et divers outils de prévention, comme la création d'un guide des Colosses, les enfants sont les premiers à être sensibilisés. Mais les éducateurs et les adultes sont aussi visés car ils sont les premiers à pouvoir observer les signes de possibles agressions. C'est donc avec des mots simples que l'ancien joueur de Dax tente d'expliquer et de prévenir l'indicible à de jeunes enfants.



Sébastien Boueilh veillent à faire tomber les barrières face à des chiffres qui font froid dans le dos. 14.796 viols et agressions sexuelles sur mineurs en 2012, une fille sur cinq est violée, un garçon sur 13, quatre victimes sur 10 tentent de se suicider...



La prévention est nécessaire et le succès de l'association montre qu'elle est efficace. Le colosse aux pieds d'argile - comme l'avait surnommé ses avocats lors du procès de son agresseur - multiplie aujourd'hui les déplacements dans toute la France mais aussi en Espagne ou encore au Costa Rica. Les mentalités changent et les tabous se brisent.



Aujourd'hui, trois fédérations sont engagés auprès de l'association - dont la Fédération française de rugby - et plus de 500 victimes ont été accompagnées et orientées.