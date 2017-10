Pierrick Pédron revient au jazz défricheur

Pierrick Pédron.mp3 (286.12 Ko)



Pierrick Pédron est l’un des meilleurs saxophonistes alto du jazz français et un compositeur de talent toujours en quête de singularités musicales. En plus de 15 ans de carrière, il a joué dans de multiples formations, fait des propositions artistiques toujours plus audacieuses flirtant parfois avec le rock, la pop, le funk mais aussi le psyché... et collaboré avec un grand nombre de musiciens à travers le monde.



Aujourd’hui, cet acteur incontournable de la scène jazz française revient avec "Unknown", un neuvième album puissant et inspiré. Pour donner vie aux huit compositions originales et à la reprise du groupe Depeche Mode ("Enjoy the Silence"), Pierrick Pédron a rassemblé un quartet comprenant son ami de toujours le contrebassiste Thomas Bramerie, le talentueux et non moins célèbre batteur new-yorkais Greg Hutchinson et le brillant jeune pianiste français Carl-Henri Morisset.