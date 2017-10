Point sur les contrats aidés

Dès la fin du mois d’août 2017 c’est une partie des maires, notamment ceux de Rivière-Pilote, du François, du Saint-Esprit de Sainte-Luce, qui tentait un premier coup de force en se présentant sans rendez-vous à la préfecture, pour demander des explications au représentant de l’État. Face à la réponse rassurante du préfet qui s’engageait à porter la demande des édiles auprès du Premier ministre les maires étaient repartis tout en restant vigilants. Mais dès la rentrée des classes, les enseignants découvrant des établissements difficilement tenables sans l’apport de ce personnel, ont suivi l’appel de leur inter syndical, à laquelle sont venues se greffer les associations employant du personnel en contrats aidés.



Devant cette mobilisation le préfet tente alors plusieurs propositions. Celle du maintien d’une partie des contrats aidés de l’Éducation nationale, puis de sa totalité avant celle d’une répartition entre Éducation nationale et associations. De son côté l’unité syndicale et associative restait invariablement sur sa position d’un maintien du volume de contrats aidés de 2016 et d’un moratoire jusqu’en 2018.



C’est cette solution qui finalement est rédigée et portée au préfet par les représentants de l’unité syndicale et associative. Frank Robine avec l’accord de sa tutelle fini par y apposer sa signature permettant ainsi la réouverture des établissements scolaires, des mairies, un retour à l’activité des associations œuvrant dans l’insertion sociale. Reste maintenant à préparer 2019 qui, avec la fin du moratoire, devra proposer aux bénéficiaires de contrats aidés des emplois pérennes. Douce utopie?